أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 إبريل.. عيار 21 يُسجل 237 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 2 من إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 270.93 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 248.35 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 237.07 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 203.20 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 158.04 ريال.الذهب عيار 24 270.93 ريالالذهب عيار 22 248.35 ريالالذهب عيار 21 237.07 ريالالذهب عيار 18 203.20 ريالالذهب عيار 14 158.04 ريالالذهب عيار 12 135.46 ريالأسعار أوقية الذهب 8,426 ريالأسعار جنيه الذهب 1,897 ريالأسعار كيلو الذهب 270,927 ريالالذهب عيار 24 267.01 ريالالذهب عيار 22 244.76 ريالالذهب عيار 21 233.64 ريالالذهب عيار 18 200.26 ريالالذهب عيار 14 155.76 ريالالذهب عيار 12 133.50 ريالأسعار أوقية الذهب 8,304 ريالأسعار جنيه الذهب 1,869 ريالأسعار كيلو الذهب 267,009 ريال