الأحد، 12 شوال 1445 ، 21 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 21 إبريل.. عيار 24 يُسجل 287 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 21 من إبريل، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  286.71 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 262.82 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 250.88 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 215.04 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 167.25 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           286.71 ريال
الذهب عيار 22           262.82 ريال
الذهب عيار  21           250.88 ريال
الذهب عيار  18           215.04 ريال    
الذهب عيار  14            167.25 ريال
الذهب عيار 12            143.36 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,917 ريال
أسعار جنيه الذهب       2,007 ريال
أسعار كيلو الذهب    286,710 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24         286.80 ريال
الذهب عيار 22          258.99 ريال
الذهب عيار  21         247.03 ريال
الذهب عيار  18            211.19 ريال    
الذهب عيار  14          168.42 ريال
الذهب عيار 12           144.36 ريال

اقرأ أيضا

هيئة العقار تستدعي المسؤولين عن تسويق مشروع عقاري في مكة

عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية

بقيمة 50 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي مع سانت فينسنت والغرينادين

البيئة تطرح فرصة استثمارية بمحافظة القنفذة حتى 28 مايو المقبل

برنامج ريف: 4 استخدامات للورد الطائفي .. تعرف عليها

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 12:46 م الأحد، 07 أبريل 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 7 إبريل.. عيار 24 يُسجل 276 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 1:00 م الخميس، 04 أبريل 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 إبريل.. عيار 22 يسجل 251 ريالاً

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 12:55 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 إبريل.. عيار 24 يُسجل 272 ريالًا

ca7a1044-670b-4799-bfd3-9e5200274e4b 4:14 م الجمعة، 29 مارس 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 مارس.. عيار 21 يُسجل 234 ريالًا