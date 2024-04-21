أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 21 إبريل.. عيار 24 يُسجل 287 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية
لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 21 من إبريل، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 286.71 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 262.82 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 250.88 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 215.04 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 167.25 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 286.71 ريال
الذهب عيار 22 262.82 ريال
الذهب عيار 21 250.88 ريال
الذهب عيار 18 215.04 ريال
الذهب عيار 14 167.25 ريال
الذهب عيار 12 143.36 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,917 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,007 ريال
أسعار كيلو الذهب 286,710 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 286.80 ريال
الذهب عيار 22 258.99 ريال
الذهب عيار 21 247.03 ريال
الذهب عيار 18 211.19 ريال
الذهب عيار 14 168.42 ريال
الذهب عيار 12 144.36 ريال