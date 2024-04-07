أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 7 إبريل.. عيار 24 يُسجل 276 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 7 من إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 276.18 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 253.16 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 241.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.14 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.10 ريال.الذهب عيار 24 276.18 ريالالذهب عيار 22 253.16 ريالالذهب عيار 21 241.66 ريالالذهب عيار 18 207.14 ريالالذهب عيار 14 161.10 ريالالذهب عيار 12 138.09 ريالأسعار أوقية الذهب 8,589 ريالأسعار جنيه الذهب 1,933 ريالأسعار كيلو الذهب 276,177 ريالالذهب عيار 24 276.18 ريالالذهب عيار 22 252.63 ريالالذهب عيار 21 241.66 ريالالذهب عيار 18 207.14 ريالالذهب عيار 14 160.10 ريالالذهب عيار 12 137.16 ريالأسعار أوقية الذهب 8,589 ريال