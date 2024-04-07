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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 7 إبريل.. عيار 24 يُسجل 276 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 7 من إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  276.18 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 253.16 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 241.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.14 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.10 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           276.18 ريال
الذهب عيار 22            253.16 ريال
الذهب عيار  21            241.66 ريال
الذهب عيار  18            207.14 ريال     
الذهب عيار  14            161.10 ريال
الذهب عيار 12             138.09 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,589 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,933 ريال
أسعار كيلو الذهب    276,177 ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

 الذهب عيار  24          276.18 ريال
الذهب عيار 22            252.63 ريال
الذهب عيار  21            241.66 ريال
الذهب عيار  18            207.14 ريال     
الذهب عيار  14            160.10 ريال
الذهب عيار 12              137.16 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,589 ريال

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