أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 إبريل.. عيار 22 يسجل 251 ريالاً

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم
الخميس 4 إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 274.19 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 251.34 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 239.92 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 205.64 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 159.94 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 274.19 ريال
الذهب عيار 22 251.34 ريال
الذهب عيار 21 239.92 ريال
الذهب عيار 18 205.64 ريال
الذهب عيار 14 159.94 ريال
الذهب عيار 12 137.09 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,527 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,919 ريال
أسعار كيلو الذهب 274,186 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب عيار
24 272.32 ريال
الذهب عيار 22 249.63 ريال
الذهب عيار 21 238.29 ريال
الذهب عيار 18 204.24 ريال
الذهب عيار 14 158.86 ريال
الذهب عيار 12 136.16 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,469 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,906 ريال
أسعار كيلو الذهب 272,322 ريال