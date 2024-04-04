أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 إبريل.. عيار 22 يسجل 251 ريالاً

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 4 إبريل، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 274.19 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 251.34 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 239.92 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 205.64 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 159.94 ريال.الذهب عيار 24 274.19 ريالالذهب عيار 22 251.34 ريالالذهب عيار 21 239.92 ريالالذهب عيار 18 205.64 ريالالذهب عيار 14 159.94 ريالالذهب عيار 12 137.09 ريالأسعار أوقية الذهب 8,527 ريالأسعار جنيه الذهب 1,919 ريالأسعار كيلو الذهب 274,186 ريالالذهب عيار 24 272.32 ريالالذهب عيار 22 249.63 ريالالذهب عيار 21 238.29 ريالالذهب عيار 18 204.24 ريالالذهب عيار 14 158.86 ريالالذهب عيار 12 136.16 ريالأسعار أوقية الذهب 8,469 ريالأسعار جنيه الذهب 1,906 ريالأسعار كيلو الذهب 272,322 ريال