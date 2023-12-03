ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم في برامج "المالية" للتدريب والتوظيف بمختلف التخصصات

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أعلنت
وزارة المالية عن إطلاق "برنامج زمالة"، لتدريب وتوظيف الكفاءات في مقر
مجموعة البنك الدولي في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم.
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- علم الجريمة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم البيانات
- العدالة الجنائية
- العلوم الإدارية
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- السياسات العامة
- الهندسة (عام)
- الصحة العامة
- إدارة المخاطر
- الصحة والسلامة والبيئة
- تخصصات أخرى
المسميات
الوظيفية-
محلل مالي
- محلل استثمار
- محلل عمليات
- محلل قانوني
- محلل استقصائي
- محلل البنية التحتية
- محلل الامتثال للنزاهة
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي
- محلل ادارة المعرفة والاتصالات
- محلل القانون والإصلاحات القائية
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ (الموافق
2023/12/10م).
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