ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم في برامج "المالية" للتدريب والتوظيف بمختلف التخصصات

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أعلنت وزارة المالية عن إطلاق "برنامج زمالة"، لتدريب وتوظيف الكفاءات في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم. اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة



المسميات الوظيفية



طريقة التقديم



- القانون- المالية- المحاسبة- الاقتصاد- الإحصاء- الرياضيات- علم الجريمة- إدارة الأعمال- الإدارة العامة- علوم البيانات- العدالة الجنائية- العلوم الإدارية- علوم الحاسب- هندسة الحاسب- تقنية المعلومات- السياسات العامة- الهندسة (عام)- الصحة العامة- إدارة المخاطر- الصحة والسلامة والبيئة- تخصصات أخرى- محلل مالي- محلل استثمار- محلل عمليات- محلل قانوني- محلل استقصائي- محلل البنية التحتية- محلل الامتثال للنزاهة- محلل أبحاث النوع الاجتماعي- محلل ادارة المعرفة والاتصالات- محلل القانون والإصلاحات القائيةالتقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط ( اضغط هنا ) ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ (الموافق 2023/12/10م).



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