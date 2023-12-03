الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم في برامج "المالية" للتدريب والتوظيف بمختلف التخصصات

وزارة المالية
برنامج زمالة لتدريب وتوظيف الكفاءات
أ أ
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أعلنت وزارة المالية عن إطلاق "برنامج زمالة"، لتدريب وتوظيف الكفاءات في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- القانون
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- علم الجريمة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم البيانات
- العدالة الجنائية
- العلوم الإدارية
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- السياسات العامة
- الهندسة (عام)
- الصحة العامة
- إدارة المخاطر
- الصحة والسلامة والبيئة
- تخصصات أخرى

المسميات الوظيفية

- محلل مالي
- محلل استثمار
- محلل عمليات
- محلل قانوني
- محلل استقصائي
- محلل البنية التحتية
- محلل الامتثال للنزاهة
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي
- محلل ادارة المعرفة والاتصالات
- محلل القانون والإصلاحات القائية

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ (الموافق 2023/12/10م).


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