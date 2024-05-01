جامعة جدة تعلن عن 16 وظيفة أكاديمية شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة عن حاجتها لشغل عدد (16) وظيفة تعليمية على رتبة (معلم ممارس) بنظام التعاقد في عدد من التخصصات عبر المسابقة الوظيفية على النحو التالي:



المسمى الوظيفي:



طريقة التقديم:



أسئلة شائعة عن الوظائف:



- معلم ممارس (عدد 16)يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/10/26هـ (الموافق:2024/5/5م) من خلال الرابط التالي: ""، ويستمر حتى يوم الخميس 1445/11/1هـ (الموافق: 2023/5/9م).متى يمكنني التقديم على الوظائف؟ستكون الوظائف متاحة بعد أن يتم الإعلان عنها من خلال قنوات الجامعة الرسمية.هل أحتاج لتسجيل حساب جديد لتقديم الطلب؟في حالة وجود حساب سابق، يمكن التقدم مرة أخرى دون الحاجة لعمل حساب جديد.كيف يمكنني التقديم على الوظائف؟يمكنكم ذلك عن طريق الضغط على الوظيفة المطلوبة في صفحة الوظائف المتاحة وتعبئة البيانات. على المتقدم حفظ صور المستندات المطلوبة على جهازه قبل البدء في عملية التسجيل ويجب أن تكون بصيغة ( PDF ) ثم ارفاقها.ماذا أفعل بعد التقديم؟بعد أن يتم التقديم ستتم المفاضلة بين المتقدمين ويتم التواصل مع المرشحين من خلال طرق التواصل المسجلة في الطلب، كما يمكن للمتقدم متابعة حالة الطلب بعد الدخول لحسابه مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.