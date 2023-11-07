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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيهات مهمة من حساب المواطن حول تسجيل الزوجة وامتلاكها سجلا تجاريا

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسارات وجهت له من مواطن بشأن كيفية إضافة الزوجة وما يتعلق بملكيتها للسجل التجاري.

إضافة الزوجة في حساب المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه  : " السلام عليكم.. هل إجباري أحط الزوجة معي أولا؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لابد من إضافة الزوجة كتابع من خلال حسابك ( بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ من خلال الرابط التالي : https://eservices.ca.gov.sa/#/login
 ".

كما وجه أيضا استفسارا يقول فيه :" إذا كان عندها سجل تجاري لازم أسجلها مع السجل التجاري ".

وأجاب حساب خدمة المستفييدين حول هذا الاستفسار بالقول : " في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والاعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وفي حال انطبقت على رب الأسرة شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم".

غير متزوجة كيف تسجل في حساب المواطن؟



كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين، على استفسار من قبل مواطنة حول كيفية التسجيل في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول : "السلام عليكم.. هل ينفع أقدم مستقلة بحساب المواطن إثبات السكن بصك حصر الورثة لأنه بيت ورثة ما عندي تابعين لوحدي؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "وعليكم السلام، صك حصر الورثة ليس من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية ، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول إلى حسابك إدارة المرفقات".

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