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الصندوق الصناعي يعلن فتح باب التسجيل لخريجي 2024 في جميع التخصصات

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صندوق التنمية الصناعية السعودي
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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي انطلاق برنامج التدريب التعاوني لخريجي عام 2024م، يهدف برنامج التدريب التعاوني إلى منح الطلاب والطالبات تجربة عملية احترافية تربط محصلتهم الأكاديمية بالجانب الاحترافي والتطبيقي حسب تخصصاتهم، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

نبذة عن التدريب:



- استناداً إلى التعاون بين الصندوق الصناعي والمؤسسات التعليمية، وانطلاقا من مسؤولية الصندوق الاجتماعية في توفير فرص التعلم والتطور لشباب وشابات الوطن، يعلن الصندوق عن انطلاق برنامج التدريب التعاوني لخريجي عام 2024م.
يهدف برنامج التدريب التعاوني إلى منح الطلاب والطالبات تجربة عملية احترافية تربط محصلتهم الأكاديمية بالجانب الاحترافي والتطبيقي حسب تخصصاتهم، في بيئة عمل متطورة وغنية بالخبرات في مختلف المجالات.

الشروط:

1- طالب / طالبة بإحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم.
2- سعودي / سعودية الجنسية.
3- معدل أكاديمي لا يقل عن (4/5) أو (3,2 / 4).
4- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
5- التفرغ الكامل لفترة التدريب التعاوني.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.
7- توفر خطاب الجامعة عند طلبه.
التخصصات المطلوبة:
-جميع التخصصات مطلوبة لبرنامج التدريب التعاوني.

موعد التقديم:



- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1445/05/06هـ الموافق 2023/11/20م.

طريقة التقديم:



- من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".



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