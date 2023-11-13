"المالية" تعلن فرص تدريب وتوظيف للخريجين في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق "برنامج زمالة الكفاءات"، لتدريب وتوظيف الكفاءات في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم. اضافة اعلان





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