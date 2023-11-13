الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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"المالية" تعلن فرص تدريب وتوظيف للخريجين في مختلف التخصصات

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وظائف شاغرة
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أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق "برنامج زمالة الكفاءات"، لتدريب وتوظيف الكفاءات في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- القانون
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- علوم البيانات
- العدالة الجنائية
- علم الجريمة
- العلوم الإدارية
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- السياسات العامة
- الهندسة (عام)
- الصحة والسلامة والبيئة
- الصحة العامة
- إدارة المخاطر
- تخصصات أخرى

المسميات الوظيفية

- محلل الامتثال للنزاهة
- محلل مالي
- محلل استثمار
- محلل عمليات
- محلل استقصائي
- محلل قانوني
- محلل القانون والإصلاحات القائية
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي
- محلل البنية التحتية
- محلل إدارة المعرفة والاتصالات

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ (الموافق 2023/12/10م).


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