"المالية" تعلن فرص تدريب وتوظيف للخريجين في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق "برنامج زمالة الكفاءات"،
لتدريب وتوظيف الكفاءات في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة
لأعماله حول العالم.
التخصصات المطلوبة- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- القانون
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- علوم البيانات
- العدالة الجنائية
- علم الجريمة
- العلوم الإدارية
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- السياسات العامة
- الهندسة (عام)
- الصحة والسلامة والبيئة
- الصحة العامة
- إدارة المخاطر
- تخصصات أخرى
المسميات الوظيفية- محلل الامتثال للنزاهة
- محلل مالي
- محلل استثمار
- محلل عمليات
- محلل استقصائي
- محلل قانوني
- محلل القانون والإصلاحات القائية
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي
- محلل البنية التحتية
- محلل إدارة المعرفة والاتصالات