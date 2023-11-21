الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر 5 وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي أول الأداء والمكافآت.
2- أخصائي الخبرة الرقمية.
3- عالم بيانات.
4- مدير مشروع أنظمة (ساب).
5- مدير نظام معلومات الموارد البشرية.
التخصصات المطلوبة:
- الموارد البشرية.
- إدارة الأعمال.
- الرياضيات.
- الإحصاء.
- علم البيانات.
- الذكاء الاصطناعي.
- نظم المعلومات الإدارية.
- نظم المعلومات.
- الهندسة الصناعية.
- هندسة الحاسب.
- علوم الحاسب.
- الإدارة العامة.
- المالية.
- التسويق.
- العلوم الاكتوارية.
- تقنية المعلومات.
- أو ما يعادلها.
نبذة عن الشركة:
- الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/07هـ الموافق 2023/11/21م.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا