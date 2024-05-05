هل دعم ريف يؤثر على الضمان وحساب المواطن؟

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإفصاح عن كافة مصادر الدخل عند التسجيل في نظام الضمان المطور.
وردًا على استفسار حول ما إذا كان دعم ريف يؤثر على الضمان وحساب المواطن؟، قالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملاً"،
وأضافت: "كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم اعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة)".
حياك الله ،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 5, 2024
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملا، كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (cont) https://t.co/WFyDa9lMyc
الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعيوعلى ضوء الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي في أكتوبر الماضي، تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.
فرد واحد - المانع 1320 ريالاً
فردان- الحد المانع 1980 ريالاً
3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً
4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.