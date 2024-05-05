هل دعم ريف يؤثر على الضمان وحساب المواطن؟

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طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإفصاح عن كافة مصادر الدخل عند التسجيل في نظام الضمان المطور.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان دعم ريف يؤثر على الضمان وحساب المواطن؟، قالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملاً"،

وأضافت: "كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم اعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة)".





يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملا، كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (cont) حياك الله ،يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملا، كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (cont) https://t.co/WFyDa9lMyc May 5, 2024

الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



وعلى ضوء الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي في أكتوبر الماضي، تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.فرد واحد - المانع 1320 ريالاًفردان- الحد المانع 1980 ريالاً3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.