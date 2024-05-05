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عاجل.. إصدار رخصة قيادة لمن عمره 13 عامًا حال إصابة والده بضعف نظر قوي.. "المرور" يوضح

المخالفات المرورية
لإصدار تصريح قيادة يلزم إتمام عمر 17 عامًا
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أوضحت الإدارة العامة للمرور السن القانوني لإصدار تصريح قيادة لأحد المواطنين أو الوافدين في المملكة.

السن اللازم لإصدار تصريح القيادةاضافة اعلان

وقالت المرور على حسابها بمنصة "إكس": "لإصدار تصريح قيادة يلزم إتمام عمر 17 سنة".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: "أنا عمري 13 والوالد فيه ضعف نظر قوي وشبه أعمى، وأمي ما تعرف تسوق وما عندهم غيري؛ كيف أقدر أسوق بشكل قانوني؟".

خطوات استخراج تصريح القيادة

وفي إفادة أخرى، أوضح "المرور" أنه لاستخراج تصريح القيادة يلزم:
- إتمام ١٧ عامًا.
- احضار صور شخصية.
- كشف طبي وتقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة.

متطلبات إصدار رخصة قيادة

وكانت قد حددت المرور في وقت سابق متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي، وتتمثل متطلباتها في:
1-إتمام سن الـ 18.
2- ألا يكون أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها.
3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
4- اجتياز اختبار القيادة.
5- دفع الرسوم.
6- تسديد المخالفات إن وجدت.
7- لغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

آلية تجديد رخصة القيادة

- سداد الرسوم والمخالفات.
- إجراء الفحص الطبي.
وبيّنت إدارة المرور إمكانية تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

غرامة عدم تجديد رخصة القيادة

وأوضّحت الإدارة العامة للمرور أن غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها المحدد أو بعد مهلة الـ60 يومًا من تاريخ الانتهاء يتم فرض غرامة مالية قدرها (100) ريال عن كل سنة تطويف.

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