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الموعد والشروط.. "الجوازات" تفتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية

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باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية
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أعلنت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي "رجال" لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط

- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ملاحظة

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.




* طريقة التقديم:

 يبدأ التقديم من السبت القادم 1445/4/13هـ عن طريق الرابط، (ضغط هنا) ويستمر حتى الخميس الموافق 1445/4/18هـ.

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