ينتهي غدًا.. استمرار التقديم على الوظائف العسكرية بمختلف المناطق

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أعلنت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية عن فتح باب
القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي "رجال" لحملة الثانوية
فأعلى على النحو التالي:
الشروط
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.