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ينتهي غدًا.. استمرار التقديم على الوظائف العسكرية بمختلف المناطق

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الوظائف العسكرية
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أعلنت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي "رجال" لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط

- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

 ملاحظة

- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

 طريقة التقديم

 يبدأ التقديم من السبت القادم 1445/4/13هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى غد الخميس الموافق 1445/4/18هـ.

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