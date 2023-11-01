ينتهي غدًا.. استمرار التقديم على الوظائف العسكرية بمختلف المناطق

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أعلنت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي "رجال" لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان





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