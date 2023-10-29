رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

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على مدار أكثر من أسبوع، تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.



مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات اضافة اعلان

ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:

1 - وزارة الدفاع (التجنيد الموحد).

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2 - وزارة الخارجية (وظائف إدارية).

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3- معهد الإدارة العامة (وظائف تعليمية).

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4- مجموعة تداول (توظيف برواتب 14000).

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5- الجوازات السعودية (وظائف عسكرية).

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6- أرامكو السعودية (برامج تدريب وتوظيف).

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7- الخطوط الحديدية (توظيف برواتب 8000).

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8- شركة المراعي (توظيف برواتب 7300).

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وللاطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، "اضغط هنا".



