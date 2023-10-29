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رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

رواتب - راتب - ريال - وظائف
مئات الوظائف الشاغرة
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على مدار أكثر من أسبوع، تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.

مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصاتاضافة اعلان
ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:
1 - وزارة الدفاع (التجنيد الموحد).
- للتقديم (اضغط هنا)
2 - وزارة الخارجية (وظائف إدارية).
- للتقديم (اضغط هنا)
3- معهد الإدارة العامة (وظائف تعليمية).
- للتقديم (اضغط هنا)
4- مجموعة تداول (توظيف برواتب 14000).
- للتقديم (اضغط هنا)
5- الجوازات السعودية (وظائف عسكرية).
- للتقديم (اضغط هنا)
6- أرامكو السعودية (برامج تدريب وتوظيف).
- للتقديم (اضغط هنا)
7- الخطوط الحديدية (توظيف برواتب 8000).
- للتقديم (اضغط هنا)
8- شركة المراعي (توظيف برواتب 7300).
- للتقديم (اضغط هنا)
وللاطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، "اضغط هنا".

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