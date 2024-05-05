الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن فتح باب التوظيف في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ، لطلاب وطالبات الجامعات للفصل الصيفي على النحو التالي:





شروط القبول في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي :



الوثائق المطلوبة:



أهداف البرنامج:



طريقة التقديم:

