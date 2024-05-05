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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن برنامج التدريب التعاوني

سدايا
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن فتح باب التوظيف في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ، لطلاب وطالبات الجامعات للفصل الصيفي على النحو التالي:اضافة اعلان

شروط القبول في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي :



- ألا تقل مدة التدريب المطلوبة من الجامعة عن 8 أسابيع.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التدريب التعاوني.

الوثائق المطلوبة:



- تعبئة نموذج طلب التدريب.
- صورة من بطاقة الأحوال المدنية.
- نسخة من السجل الأكاديمي.
- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني متطلب مع توضيح تاريخ بداية التدريب ونهايته.

أهداف البرنامج:



- دعم الطلاب عن طريق المواءمة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في بيئة عمل فعلية.
- رفع مستوى المعرفة والمهارات التخصصية والشخصية لدى الطلاب الجامعيين عبر إتاحة الفرصة لهم باكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى التفكير الإبداعي والقدرة على العمل الجماعي.
- تمكين الكوادر الوطنية من الممارسة العملية في تخصصاتهم وفق أفضل الممارسات المهنية.
- تمكينهم من ممارسة المهارات التخصصية وتشمل مهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل في بيئة العمل.
- تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الجامعات والمعاهد داخل المملكة وخارجها.
- دعم مخرجات التعليم الجامعي لمواكبة احتياجات سوق العمل.

طريقة التقديم:



بدأ التقديم من اليوم الاحد 1445/10/26 هـ (الموافق 2024/5/5 م) من خلال الرابط: اضغط هنا ويستمر لمدة أسبوع.

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