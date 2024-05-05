بشرى سارة.. "أرامكو" تطرح برنامج التدريب التعاوني لكافة التخصصات

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية، فتح باب
التقديم في برنامج التدريب التعاوني (الدفعة الثانية) للعام 2024م.
"أرامكو"
تطرح برنامج التدريب التعاوني لكافة التخصصاتوأوضحت
أن البرنامج متاح لطلاب الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف
التخصصات "الإدارية، التقنية، الفنية، الهندسية، العلوم" على النحو
التالي:
الشروط-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- معدل تراكمي لا يقل عن "2.6 من 4" للتخصصات التقنية أو "2.8 من 4" للتخصصات غير التقنية.
- يجب ألا يكون الطلاب المقبولين مسجلين في الفصول الوحدات الجامعية خلال فترة تدريبهم.
- أن يكون التخصص ذو صلة بعمليات الشركة "الإدارية، المالية، التقنية، الفنية، الهندسية".
التخصصات
المطلوبة1 -
تخصصات العلوم.
2 - التخصصات الفنية.
3 - التخصصات التقنية.
4 - التخصصات الإدارية.
5 - التخصصات الهندسية.
6 - أي تخصصات أخرى ذات صلة بمجال عمل الشركة.
المستندات
المطلوبة-
كشف الدرجات.
- صورة من الهوية الوطنية.
- خطاب طلب التدريب التعاوني.