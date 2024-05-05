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بشرى سارة.. "أرامكو" تطرح برنامج التدريب التعاوني لكافة التخصصات

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ينبع أرامكو سينوبك للتكرير
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية، فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (الدفعة الثانية)  للعام 2024م.اضافة اعلان

"أرامكو" تطرح برنامج التدريب التعاوني لكافة التخصصات

وأوضحت أن البرنامج متاح لطلاب الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات "الإدارية، التقنية، الفنية، الهندسية، العلوم" على النحو التالي:

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- معدل تراكمي لا يقل عن "2.6 من 4" للتخصصات التقنية أو "2.8 من 4" للتخصصات غير التقنية.
- يجب ألا يكون الطلاب المقبولين مسجلين في الفصول الوحدات الجامعية خلال فترة تدريبهم.
- أن يكون التخصص ذو صلة بعمليات الشركة "الإدارية، المالية، التقنية، الفنية، الهندسية".

التخصصات المطلوبة

1 - تخصصات العلوم.
2 - التخصصات الفنية.
3 - التخصصات التقنية.
4 - التخصصات الإدارية.
5 - التخصصات الهندسية.
6 - أي تخصصات أخرى ذات صلة بمجال عمل الشركة.

المستندات المطلوبة

- كشف الدرجات.
- صورة من الهوية الوطنية.
- خطاب طلب التدريب التعاوني.

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الأحد 1445/10/26هـ (الموافق: 2024/5/5م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/11/8هـ (الموافق: 2024/5/16م).

نبذة عن الشركة

و"ياسرف" هو الاسم المختصر لشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة، التي تأسست في سنة 2012م كمشروع مشترك لإنشاء مصفاة تحويل متكاملة تعالج الزيت العربي الثقيل، وتبلغ حصة ملكية أرامكو في هذه المصفاة العملاقة 62.5% و 37.5% لشركة سينوبك.


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