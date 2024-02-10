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ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم وإداراته بمختلف المناطق

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ديوان المطالم
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كشف ديوان المظالم استمرار التقديم في برنامج "خبير" للتدريب التعاوني "برنامج التطبيق العملي" في عموم محاكمه وإداراته بمناطق المملكة لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة في التخصصات التالية:اضافة اعلان

طريقة ورابط النقديم على وظائف ديوان المظالم

1 – القانون.
2 – الأنظمة.
3 – الشريعة.
4 – المحاسبة.
5 – المكتبات.
6 – السكرتارية.
7 - إدارة المواد.
8 - أصول الدين.
9 - الإدارة المالية.
10 - الموارد البشرية.
11 - إدارة الأعمال.
12 - تقنية المعلومات.
13 - العلاقات العامة والإعلام.
14 - برنامج الدراسات القانونية "دبلوم".

الفئات المستهدفة:

- طلاب وطالبات الجامعات.
- طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة.

تعليمات هامة:

1 - سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.
2 - سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك
3 - إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب
4 - يجب ان تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).

شروط فترة التدريب:

- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.
- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.
- لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.
- إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.

طريقة التقديم:

وبدأ التقديم يوم الأثنين 1445/7/17هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم السبت 1445/7/29هـ.

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