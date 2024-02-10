ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم وإداراته بمختلف المناطق

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كشف
ديوان المظالم استمرار التقديم في برنامج "خبير" للتدريب التعاوني "برنامج
التطبيق العملي" في عموم محاكمه وإداراته بمناطق المملكة لطلاب وطالبات
الجامعات ومعهد الإدارة العامة في التخصصات التالية:
طريقة
ورابط النقديم على وظائف ديوان المظالم 1 –
القانون.
2 – الأنظمة.
3 – الشريعة.
4 – المحاسبة.
5 – المكتبات.
6 – السكرتارية.
7 - إدارة المواد.
8 - أصول الدين.
9 - الإدارة المالية.
10 - الموارد البشرية.
11 - إدارة الأعمال.
12 - تقنية المعلومات.
13 - العلاقات العامة والإعلام.
14 - برنامج الدراسات القانونية "دبلوم".
الفئات
المستهدفة:-
طلاب وطالبات الجامعات.
- طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة.
تعليمات
هامة:1 -
سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.
2 - سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك
3 - إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب
4 - يجب ان تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).
شروط
فترة التدريب:-
أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له
المحكمة أو الإدارة.
- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.
- لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.
- إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.