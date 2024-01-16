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توجيه من الصندوق العقاري بشأن تقديم طلب جديد والاستعلام عن أهلية الاستحقاق

الصندوق العقاري
الصندوق العقاري
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تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع للصندوق العقاري مع استفسار مواطنة بشأن إمكانية حصول الفتاة غير المتزوجة على قرض 500 ألف ريال.

توضيح من الصندوق العقار بشأن تقديم طلب جديد:اضافة اعلان


وتساءلت المواطنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلة: "المطلقة  لها 500 ألف ريال قرض عقاري..  هل اللي ما تزوجت لها نفس المطلقة  500 ألف ريال قرض عقاري".

وأضاف الحساب: "لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن اهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

في وقت سابق، أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى تأثير تغيير رقم الجوال على الدعم السكني.

تغيير رقم الجوال وتأثيره على الدعم السكني:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "هل في حال تحديث رقم الجوال في عقد الدعم السكني الثلاثي يتوقف الدعم؟" .

وجاء الرد  من حساب العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني" هي كالآتي:

1- إلغاء العقد
2-إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق
3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي 
4-التعثر بسداد القسط الشهري
5-السداد المبكر للتمويل

نقل المديونية من بنك لآخر:


وفي وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع سؤال من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن كيفية نقل المديونية من بنك لآخر.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "ودي أنقل المديونية من بنك الراجحي إلى بنك الجزيرة أو إنماء.. كيف الطريقة؟" .

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول  : "عزيزي المستفيد..  يمكنكم حاليا الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء".

وأوضح أنه مع العلم لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم و المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.

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