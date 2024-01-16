الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

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هدف يعلن عن 2600 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى

هدف
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أعلن صندوق الموارد البشرية عن توفر 2600 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن 2600 وظيفة في القطاعات الحكومية والخاصة

1 - عدد الجهات الحكومية المعلنة (61)
2 - عدد الشركات الكبرى المعلنة (74)

الفئات المستهدفة:

- خريجي وخريجات الدبلوم.
- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي):
- جامعة جازان
- بلدية البديع
- بلدية ساجر
- وزارة التعليم
- النيابة العامة
- وزارة التجارة
- وزارة الرياضة
- وزارة الصحة
- الهيئة الملكية بينبع
- هيئة حقوق الإنسان
- الهيئة العامة للعقار
- الهيئة العامة للنقل
- الهيئة العامة للأوقاف
- الهيئة العامة للمساحة
- الهيئة العامة للمنافسة
- هيئة الصحة العامة
- إدارة تعليم القصيم
- بلدية محافظة الوجه
- بلدية محافظة الحريق
- صندوق التنمية الوطني
- صندوق التنمية العقارية
- الهلال الأحمر السعودي
- وزارة البيئة والمياه والزراعة
- وزارة الخارجية (المتعاقدين)
- وزارة الاقتصاد والتخطيط
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- الهيئة العامة لعقارات الدولة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- الهيئة العامة للمعارض والموتمرات
- إدارة تعليم المدينة المنورة
- إدارة تعليم محافظة المهد
- الجامعة السعودية الإلكترونية
- أمانة منطقة المدينة المنورة
- المركز الوطني للأرصاد
- المجلس الصحي السعودي
- المدينة الطبية بجامعة القصيم
- مستشفى الملك خالد بحائل
- جامعة أم القرى
- مدينة الملك فهد الطبية
- جامعة الحدود الشمالية
- المركز الوطني للتخصيص
- المركز السعودي للاعتماد
- الجامعه الاسلامية
- برنامج مكتب تحقيق الرؤية
- بلدية محافظة المخواة
- إدارة تعليم حفر الباطن
- أمانة منطقة الحدود الشمالية
- المركز الوطني للتخصيص
- مجلس الضمان الصحي التعاوني
- مستشفى الملك فيصل التخصصي
- الشؤون الصحية بالحدود الشمالية
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
- مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
- مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية
- هيئة تطوير محمية الملك س
لمان بن عبدالعزيز الملكية
- (أكثر من 80 جهة أخرى)

الشروط العامة للإنضمام إلى برنامج تمهير:

1 - لا يشترط الخبرة.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4 - أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5 - حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة

مزايا برنامج تمهير:


- يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) (صفحات متعددة).
ملاحظة: اسرع طريقة للوصول إلى الوظيفة المطلوبة هو البحث من خلال (إسم المنشأة).

نبذة عن تمهير:

ويتيح برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

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