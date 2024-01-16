هدف يعلن عن 2600 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى

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أعلن صندوق الموارد البشرية عن توفر 2600 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي: اضافة اعلان





الإعلان عن 2600 وظيفة في القطاعات الحكومية والخاصة



الفئات المستهدفة:



الشروط العامة للإنضمام إلى برنامج تمهير:



مزايا برنامج تمهير:



طريقة التقديم:



نبذة عن تمهير:

