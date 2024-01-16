عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية

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أعلنت
وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بُعد"، عن توفر 51 وظيفة متنوعة
للرجال والنساء في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.
وأوضحت أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب المواصلات والبعد الجغرافي، أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالي:
الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطقالوظائف
المتاحة حاليًا عن بعد:
- بائع
- كاتب إتصال
- موارد بشرية
- رسام خرائط
- ممثل مبيعات
- مصمم هوية
- سكرتير قانوني
- أخصائي قانوني
- أخصائي عقود
- مدير شؤون عمل
- مهندس حاسب آلي
- أخصائي مشتريات
- أخصائي مستودعات
- منسق موارد بشرية
- بائع ملابس جاهزة
- كاتب علاقات عامة
- أخصائي علاقات عامة
- مساعد إداري (عدد 10)
- أخصائي أبحاث أسواق
- أخصائي خدمة اجتماعية
- أخصائي تسويق (عدد 4)
- مندوب مبيعات (عدد 11)
- أخصائي تسويق إلكتروني
- مندوب مشتريات (عدد 4)
- اختصاصي تسويق (عدد 2)
- مدير عمليات موارد بشرية
الشروط
العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد1 -
حساب أبشر مفعل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
4 - أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
المزايا
للباحثين عن عمل-
زيادة فرص العمل وتنوعها.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- مرونة في زمان ومكان العمل.
المزايا
للباحثين من ذوي الإعاقة1 -
خلق فرص مناسبة.
2 - تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
3 - إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
خطوات
التسجيل للباحثين عن عمل-
زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على أيقونة "حساب جديد".
- اضغط على "حساب عامل عن بعد".
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.