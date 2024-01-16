عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بُعد"، عن توفر 51 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات. اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب المواصلات والبعد الجغرافي، أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالي:





الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق



الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد



المزايا للباحثين عن عمل



المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة



خطوات التسجيل للباحثين عن عمل



طريقة التقديم

