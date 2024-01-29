خطوات ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1445

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كشف
ديوان المظالم عن فتح باب التقديم في برنامج "خبير" للتدريب التعاوني "برنامج
التطبيق العملي" في عموم محاكمه وإداراته بمناطق المملكة لطلاب وطالبات
الجامعات ومعهد الإدارة العامة في التخصصات التالية:
خطوات ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 14451 –
القانون.
2 – الأنظمة.
3 – الشريعة.
4 – المحاسبة.
5 – المكتبات.
6 - إدارة المواد.
7 - السكرتارية.
8 - أصول الدين.
9 - إدارة الأعمال.
10 - الإدارة المالية.
11 - تقنية المعلومات.
12 - الموارد البشرية.
13 - العلاقات العامة والإعلام.
14 - برنامج الدراسات القانونية "دبلوم".
الفئات
المستهدفة-
طلاب وطالبات الجامعات.
- طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة.
- سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.
تعليمات هامة:- سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك
- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب
- يجب ان تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).
شروط
فترة التدريب1 -
أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له
المحكمة أو الإدارة.
2 - أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم اطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.
3 - لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.
4 - إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.