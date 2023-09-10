وظائف لدى شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة لوسيد موتورز (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 62%) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لشغل وظائف لحملة الثانوية فأعلى، في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) وغيرها – وذلك في (الرياض / جدة) – وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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