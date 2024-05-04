عاجل.. جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة عن حاجتها لشغل عدد (16) وظيفة تعليمية (للرجال والنساء) على رتبة (معلم ممارس) بنظام التعاقد في عدد من التخصصات عبر المسابقة الوظيفية على النحو التالي:





المسمى الوظيفي بجامعة جدة:



التخصصات:



طريقة التقديم:

