عاجل.. جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة عن حاجتها لشغل عدد (16) وظيفة تعليمية (للرجال والنساء) على رتبة (معلم ممارس) بنظام التعاقد في عدد من التخصصات عبر المسابقة الوظيفية على النحو التالي:
المسمى الوظيفي بجامعة جدة:
- معلم ممارس (عدد 16)
التخصصات:- إدارة الأعمال - عدد - 4 (رجال)
- إدارة الأعمال - عدد 4 (نساء)
- علوم الحاسبات - عدد - 4 (رجال)
- علوم الحاسبات - عدد - 4 (نساء)
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/10/26هـ (الموافق:2024/5/5م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الخميس 1445/11/1هـ (الموافق: 2023/5/9م).