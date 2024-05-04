عاجل.. مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج (كاكست للتدريب التعاوني) لعام (2024م) لطلاب وطالبات الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، التقنية، العلمية، الهندسية، الفنية، التطبيقية، الصحية) على النحو التالي:



التخصصات المطلوبة:



الشروط:



عن البرنامج:



الوثائق المطلوبة:



نبذة عن المدينة:



طريقة التقديم:

