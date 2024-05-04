عاجل.. مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج (كاكست للتدريب التعاوني) لعام (2024م) لطلاب وطالبات الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، التقنية، العلمية، الهندسية، الفنية، التطبيقية، الصحية) على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة:- إدارة اعمال
- إدارة عامة
- السكرتارية التنفيذية
- السكرتارية
- الاعمال المكتبية
- القانون
- المالية
- الأقتصاد
- المحاسبة
- تقنية المختبرات
- تقنية معلومات
- الجزيئية تقنية
- المختبرات الطبية
- كيمياء أحياء
- تقنية حيوية
- جيولوجيا الاقتصاد الزراعي
- العلاقات الدولية
- التجارة الدولية
- الفيزياء
- الجيوفيزيا
- الذكاء الاصطناعي
- الاتصالات
- علم السموم
- نظم معلومات إدارية
- إدارة المعلومات
- نظم المعلومات
- الاعلام
- الاتصال
- التسويق
- كيمياء حيوية
- علوم بيئة
- نظم معلومات جغرافية
- الجغرافيا
- هندسة بيئية
- هندسة كيميائية
- هندسة صناعية
- هندسة التعدين
- هندسة ميكاتروينك
- هندسة التصنيع
- هندسة الطاقة
- هندسة كهربائية
- هندسة الاتصالات
- هندسة نووية
- هندسة ميكانيكية
- هندسة الطيران والفضاء
- هندسة المساحة
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة الكترونيات
- هندسة البترول
- هندسة المحركات
- هندسة مدنية
- هندسة تصميم صناعي
- هندسة طبية حيوية
- الطب
- الأحياء الدقيقة والجزئية
- علوم الطبية التطبيقية
- طب الاسنان
- علوم صحية صيدلة
- علوم حاسب
- علم وتحيل البيانات
- فيزياء نووية
- كيمياء تطبيقية
- وتخصصات أخرى
الشروط:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- منتظم حالياً في السنة الأخيرة (طلاب الكليات والجامعات) لمرحلة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- المعدل التراكمي (3.75 من 5 ) أو ( 2.75 من 4) أو أعلى.
- توفر خطاب اعتماد (طلب تدريب) معتمد من الجامعة.
- يجب على المتقدمين اتمام الفترة التدريبية بالكامل.
عن البرنامج:يقدم برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فرصة لتنمية المواهب الشابة وتطويرها من خلال اكتساب المهارات العملية والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات العلمية والتقنية والإدارية وتطبيقها في بيئة عمل محفزة.
الوثائق المطلوبة:- صورة الهوية الوطنية.
- خطاب التدريب من الجامعة.
- السجل الأكاديمي.