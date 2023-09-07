الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات

F5aaH3wWEAEyAfE
وظائف مدنية في وزارة الدفاع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن وزارة الدفاع عن طرح 23 وظيفة مدنية "إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية" في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1- مدير وحدة إدارة عقود التموين الطبي
2- مدير وحدة طلبات الشراء لإدارة الوقود والمحروقات
3- مدير قسم التموينات والمعدات العامة
4- أخصائي أول بيانات
5- مشرف محاسبة الأصول الثابتة
6- مدير قسم تحسين الأداء والتحليل المالي
7- محاسب مساعد أصول ثابتة
8- خبير تشغيل مطابع
9- مدير قسم تطوير الإجراءات
10- مدير قسم تحليل المصروفات وقياس الأداء لقطع الغيار والصيانة والإصلاح
11- خبير أول تطوير أعمال
12- مدير وحدة الاتصالات
13- مدیر قسم آلات المحاكاة البحرية والتدريب
14- خبير تطوير أعمال
15- أخصائي أول مشاريع
16- أخصائي مشاريع
17- أخصائي أول عمليات أندية وضيافات
18- مدير مشروع
19- مدير وحدة المعدات المتخصصة للقوات الخاصة
20- خبير سياسات
21- أخصائي أول مشاريع
22- مدیر قسم الأبحاث التطبیقیة
23- مدير قسم آلات المحاكاة البرية والتدريب

* التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- القانون
- الاقتصاد
- المالية
- التمويل
- العلوم المالية
- المحاسبة
- نظم معلومات إدارية
- هندسة (عام)
- علم المكتبات والمعلومات
- نظم معلومات حاسب
- برمجيات
- علوم الحاسب
- علوم البيانات
- تقنية المعلومات
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسب
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- هندسة المساحة
- إدارة الجودة
- هندسة الإنتاج والتصميم
- الهندسة البحرية
- الهندسة المعمارية
- هندسة السلامة
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة المدنية
- الإمداد والتموين

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للنقل
8:46 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

الهيئة العامة للنقل تعلن عن 22 وظيفة في عدة تخصصات

الاحوال المدنية
8:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تجديد الهوية الوطنية ووصولها كم يستغرق من الوقت.. الأحوال المدنية توضح؟

حساب المواطن
6:38 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

هل وجود العمالة المنزلية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

أمانة الشرقية
6:04 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أمانة المنطقة الشرقية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

اقرأ أيضا

بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة

كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل

" العدل" تُطلق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور

خدمة اليوم.. 4 خطوات لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي"

التقديم يبدأ اليوم.. جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F5FDrwSXIAAb_Q2 9:37 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

فتح باب التوظيف في وزارة الدفاع لهؤلاء الخريجين

وزارة الدفاع 2:14 م السبت، 26 أغسطس 2023

400 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع.. التخصصات ورابط التقديم

9:41 م الخميس، 24 أغسطس 2023

وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

وظائف شاغرة 10:33 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

بمكافأة 14.500 ريال.. بدء برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات

اقرأ أيضا

الموارد البشرية
10:03 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن الإعانة المالية لذوي الإعاقة

حساب المواطن (11)
8:01 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم الإضافي

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
10:35 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين