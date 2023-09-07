سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات

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أعلن وزارة الدفاع عن طرح 23 وظيفة مدنية "إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية" في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





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