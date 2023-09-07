سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات

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أعلن وزارة الدفاع عن طرح 23 وظيفة مدنية "إدارية، قانونية،
مالية، تقنية، هندسية" في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين حملة البكالوريوس
فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
* المسميات الوظيفية:1- مدير وحدة إدارة عقود التموين الطبي
2- مدير وحدة طلبات الشراء لإدارة الوقود والمحروقات
3- مدير قسم التموينات والمعدات العامة
4- أخصائي أول بيانات
5- مشرف محاسبة الأصول الثابتة
6- مدير قسم تحسين الأداء والتحليل المالي
7- محاسب مساعد أصول ثابتة
8- خبير تشغيل مطابع
9- مدير قسم تطوير الإجراءات
10- مدير قسم تحليل المصروفات وقياس الأداء لقطع الغيار والصيانة والإصلاح
11- خبير أول تطوير أعمال
12- مدير وحدة الاتصالات
13- مدیر قسم آلات المحاكاة البحرية والتدريب
14- خبير تطوير أعمال
15- أخصائي أول مشاريع
16- أخصائي مشاريع
17- أخصائي أول عمليات أندية وضيافات
18- مدير مشروع
19- مدير وحدة المعدات المتخصصة للقوات الخاصة
20- خبير سياسات
21- أخصائي أول مشاريع
22- مدیر قسم الأبحاث التطبیقیة
23- مدير قسم آلات المحاكاة البرية والتدريب
* التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- القانون
- الاقتصاد
- المالية
- التمويل
- العلوم المالية
- المحاسبة
- نظم معلومات إدارية
- هندسة (عام)
- علم المكتبات والمعلومات
- نظم معلومات حاسب
- برمجيات
- علوم الحاسب
- علوم البيانات
- تقنية المعلومات
- هندسة البرمجيات
- هندسة الحاسب
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- هندسة المساحة
- إدارة الجودة
- هندسة الإنتاج والتصميم
- الهندسة البحرية
- الهندسة المعمارية
- هندسة السلامة
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة المدنية
- الإمداد والتموين