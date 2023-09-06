صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مساعد أول الاستثمارات المباشرة.
(Senior Associate Direct Investments)
ملخص المهام الوظيفية:
– تقديم الدعم في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة (بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم ذات الملكية المؤثرة في الشركات المدرجة أو الخاصة).
– الحفاظ على العلاقات مع البنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين.
– إعداد مذكرات الاستثمار والتوصيات بشأن الصفقات الجديدة.
– دعم مجال فرص الاستثمار المشترك التي يتم الحصول عليها من مديري الصناديق الخارجية.
– بناء مقترحات الإجراءات التصحيحية على أساس أداء المحفظة.
– دعم عملية التخارج من الاستثمارات في الأوقات المناسبة، بما في ذلك رفع التوصيات للموافقة وإدارة العملية.
2- محلل أول الاستثمارات الدولية.
(Senior Analyst.International Investments)
ملخص المهام الوظيفية:
– التوصية باستراتيجية وسياسة الاستثمار الدولي الشامل للحصول على موافقة الإدارة العليا بالتنسيق مع قسم استراتيجية الاستثمار والرؤى الاقتصادية.
– قيادة تنفيذ استراتيجية الاستثمار لمجموعة الاستثمارات الاستراتيجية الدولية ومجمع المحفظة الدولية المتنوعة.
– الموافقة على خطط العمل ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية لمديري فريق الاستثمار الدولي.
– تطوير والإشراف على العلاقات مع المستشارين الماليين العالميين ومديري الصناديق والشركاء الاستراتيجيين.
– مراقبة أداء محافظ الاستثمارات الدولية والتوصية بالإجراءات التصحيحية.
عن الصندوق:
صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 620 مليار دولار، بحلول أبريل 2022. ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق الاستثمارات عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف):
1- مساعد أول الاستثمارات المباشرة:
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2- محلل أول الاستثمارات الدولية:
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