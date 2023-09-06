صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

أ أ

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة:

ملخص المهام الوظيفية:

ملخص المهام الوظيفية:

عن الصندوق:

طريقة التقديم: