بالتعاون مع هدف.. "الملكية الفكرية" تعلن عن فرص تدريب وتوظيف عبر تمهير

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف)، عن توفر عدد من الفرص الشاغرة – بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل التالية: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة:



عن التدريب:



الشروط:



مزايا برنامج تمهير:



عن الهيئة:



طريقة التقديم:

