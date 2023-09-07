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بالتعاون مع هدف.. "الملكية الفكرية" تعلن عن فرص تدريب وتوظيف عبر تمهير

هيئة الملكية الفكرية
هيئة الملكية الفكرية
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف)، عن توفر عدد من الفرص الشاغرة – بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:


– القانون.
– الهندسة.
– التصميم الجرافيكي.
– تكنولوجيا المعلومات.
– إدارة الإستراتيجية.
– الموارد البشرية.

عن التدريب:


تسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للانضمام إلى برنامج التدريب على رأس العمل، والمشاركة في عدد من المشروعات، بهدف تطوير المهارات والخبرات وإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

الشروط:


– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

مزايا برنامج تمهير:


– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

عن الهيئة:


الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة سعودية لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية، مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030.

طريقة التقديم:


– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:
– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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