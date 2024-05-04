وظائف شاغرة في الخدمات الصحية بالهيئة الملكية في الجبيل

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أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وصحية (للرجال والنساء) من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
وظائف الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل - منسق إداري (Administrative Coordinator)
- منسق علاقات المرضى (Patient Services Coordinator)
- منسق المشتريات (Purchasing Coordinator)
- تقني قسطرة قلب (Catheterization Laboratory Technologist)
- أخصائي طب باطني (Internal Medicine Specialist)
- أخصائي أول تخدير (Anesthesia Senior Specialist)
- استشاري تخدير (Anesthesia Consultant)
- أخصائي عصب أسنان (Endodontist)
- أخصائي أول جراحة (Surgery Senior Specialist)
- أخصائي تركيبات (Prosthodontist)
المرفقات المطلوبة:- السيرة الذاتية.
- الهوية الوطنية.
- المؤهل العلمي.
- الخبرات.
ملاحظات:
- جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
- المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على التفاصيل الخاصة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الثلاثاء 1445/10/28هـ (الموافق: 2024/5/7م).