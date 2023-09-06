وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة السوق المالية

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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع وموضح أدناه: اضافة اعلان





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