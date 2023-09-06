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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية
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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع وموضح أدناه:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:


– أخصائي – إدارة الأبحاث.

المهام الوظيفية:

– إعداد الأبحاث في مختلف النواحي المتعلقة بالسوق المالية للأطراف المعنية داخل الهيئة.
– جمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة من مختلف المصادر الداخلية والخارجية.
– الاطلاع المستمر على آخر مستجدات الأبحاث التي تجريها المؤسسات الدولية، والجهات النظيرة والمؤسسات الأكاديمية، وتقييم الآثار المترتبة على قطاع السوق المالية السعودية.
– تقديم الاستشارات الداخلية وتسهيلها لتلبية احتياجات الوكالات البحثية.
– التنسيق مع مختلف الإدارات داخل الهيئة لنشر التقارير والنشرات الدورية وغير الدورية التي تغطي الجوانب المالية والاقتصادية للسوق المالية.

– المساهمة في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية (والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
– المساهمة في إعداد التقارير عن أنشطة وكالة الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية وإنجازاتها, وما تم القيام به حيال تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

المؤهلات والخبرات:

–  أن يكون حاصلاً على درجة البكالريوس كحد أدنى  في أحد التخصصات التالية: اقتصاد, مالية.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد درجة الماجستير أو خمس سنوات بعد درجة البكالريوس في مجال الابحاث المتخصصة أو التحليل المالي والاقتصادي.

عن الهيئة:

هيئة السوق المالية (هيئة حكومية) تتولّى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة السوق المالية عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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