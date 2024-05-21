الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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برنامج ريف يحدد المنتجات المشمولة بالدعم في تبوك

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
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تفاعل برنامج ريف مع تساؤلات المستفيدين بشأن القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة تبوك.
جاء ذلك في رد من برنامج على سؤال مستفيد استفسر عن المنتجات التي يدعمها البرنامج في تبوك، ضمن قطاعات الأسر المنتجة.اضافة اعلان

دعم ريف في تبوك

وأجاب برنامج ريف بقوله : "القطاعات الزراعية المستهدفة في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة تبوك هي: العسل، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك.

برنامج ريف ودراسة الأهلية

كذلك تفاعل برنامج ريف، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن موعد دراسة الأهلية للشهر الجاري.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، على سؤال مستفيد قال فيه : "متى تنزل دراسة الاهلية لهذا الشهر ؟
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. موعد صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، نشكر لك تواصلك".  

شروط القبول في برنامج ريف:


حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.
في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

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