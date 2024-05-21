عاجل.. توضيح من سكني بشأن الاستفادة من منتج القسط الميسر

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أوضح برنامج سكني، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر بهدف تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.



سكني ومنتج القسط الميسر



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