رابط التقديم.. "الالتزام البيئي" يُعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية المطلوبة بالالتزام البيئي



* التخصصات المطلوبة لوظائف الالتزام البيئي



* الشروط العامة



* طريقة التقديم



1- ممثل بيانات أعمال.2- مسؤول إتاحة البيانات.3- مسؤول إدارة البيانات.4- أخصائي استمرارية أعمال.5- مدير إدارة استمرارية الأعمال.6- رئيس قسم المعلومات الجيومكانية.7- أخصائي نظم معلومات جيومكانية.- التأمين- الهندسة- إدارة الأعمال- إدارة المخاطر- إدارة الطوارئ- علوم الحاسب- علوم البيانات- تقنية معلومات- هندسة البرمجيات- نظم المعلومات الإدارية- نظم المعلومات الجغرافية- أو أي تخصص ذي صلة- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط ( اضغط هنا ) ويستمر حتى يوم الخميس 1445/6/8هـ.

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