الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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رابط التقديم.. "الالتزام البيئي" يُعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى

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المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية المطلوبة بالالتزام البيئي

1- ممثل بيانات أعمال.
2- مسؤول إتاحة البيانات.
3- مسؤول إدارة البيانات.
4- أخصائي استمرارية أعمال.
5- مدير إدارة استمرارية الأعمال.
6- رئيس قسم المعلومات الجيومكانية.
7- أخصائي نظم معلومات جيومكانية.

* التخصصات المطلوبة لوظائف الالتزام البيئي

- التأمين
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- إدارة الطوارئ
- علوم الحاسب
- علوم البيانات
- تقنية معلومات
- هندسة البرمجيات
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم المعلومات الجغرافية
- أو أي تخصص ذي صلة


* الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

* طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الخميس 1445/6/8هـ.

 

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