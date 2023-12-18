رابط التقديم.. "الالتزام البيئي" يُعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى

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أعلن
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من
الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:
* المسميات
الوظيفية المطلوبة بالالتزام البيئي1-
ممثل بيانات أعمال.
2- مسؤول إتاحة البيانات.
3- مسؤول إدارة البيانات.
4- أخصائي استمرارية أعمال.
5- مدير إدارة استمرارية الأعمال.
6- رئيس قسم المعلومات الجيومكانية.
7- أخصائي نظم معلومات جيومكانية.
* التخصصات
المطلوبة لوظائف الالتزام البيئي-
التأمين
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- إدارة الطوارئ
- علوم الحاسب
- علوم البيانات
- تقنية معلومات
- هندسة البرمجيات
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم المعلومات الجغرافية
- أو أي تخصص ذي صلة
* الشروط
العامة-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
* طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الخميس 1445/6/8هـ.
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