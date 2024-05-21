الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة البكالوريوس فأعلى

الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من وظائفها لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان

- أخصائي منهجيات
- خبير منهجيات
- أخصائي جمع عينات
- خبير إحصائيات بيانات
- أخصائي جودة إحصائية
- خبير محللي تصميم مسوح

 التخصصات المطلوبة:

- الرياضيات
- الإحصاء
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:

 الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية (15) جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

 بدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/11/13هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".

اقرأ أيضا

تنبيه مهم من تعليم الطائف لمعلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد

عاجل.. معرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق في الضمان الاجتماعي

بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

بدء التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار "واعد"

جهز أوراقك.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بدون خبرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق التنمية الوطنية 10:36 م السبت، 04 مايو 2024

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

جامعة الملك فيصل 10:31 م الإثنين، 29 أبريل 2024

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

مستشفى قوى الأمن 12:35 ص الجمعة، 26 أبريل 2024

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف في مختلف مناطق المملكة

المياه الوطنية 10:02 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى