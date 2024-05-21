الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من وظائفها لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي منهجيات
- خبير منهجيات
- أخصائي جمع عينات
- خبير إحصائيات بيانات
- أخصائي جودة إحصائية
- خبير محللي تصميم مسوح
التخصصات المطلوبة:
- الرياضيات
- الإحصاء
- أو مايعادلهم
نبذة عن الهيئة:
الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية (15) جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/11/13هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".