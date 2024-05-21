الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من وظائفها لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:



المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

