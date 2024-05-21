عاجل.. ينتهي الخميس..الأمن العام يعلن عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الظائف المدنية عبر جدارات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام عن توفر عدد من الوظائف المدنية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفق ماورد في اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي:
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي / ـة الجنسية.
- أن يكون المتقدم / ـة حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
- اجتياز المرشح / ـة المقابلة الشخصية.
- اجادة اللغة الانجليزية .
- أن لا يكون سبق الحكم عليه / ــه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المؤهلات المطلوبة:
- البكالوريوس.
- الماجستير.
ملاحظة:
- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
- على المتقدمين الدخول على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأحد 1445/11/11هـ عبر جدارات عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ.