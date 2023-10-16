الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

WhatsApp Image 2023-10-16 at 8.44.01 PM
هيئة الصحة العامة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تعلن هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان


أخصائي حوكمة كبير.
أخصائي قانوني كبير.
 

عن الهيئة:

هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:


أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم - (اضغط هنا).

هيئة الصحة العامة 

في وقت سابق، أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف للجنسين لحملة (الدبلوم فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:
- مُحلل أول (سكرتير لجنة).
- خبير أول صحي.
- خبير أول صحي.
- أخصائي أول صحي.
- أخصائي مشارك أول صحي.
- أخصائي أول علوم صحة السكان.
- أخصائي برامج تدريبية..
- خبير أول صحي - الأمراض المنقولة بالنواقل (طبيب نائب أول).
- مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
- أخصائي أول صحي - الأمراض المنقولة بالنواقل.
- أخصائي مخاطر.
- أخصائي حوكمة كبير.
- أخصائي قانوني كبير.

التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال.
- القانون.
- الأنظمة.
- الحقوق.
- الاقتصاد.
- الأمن السيبراني.
- تقنية المعلومات.
- الصحة العامة.
- الوبائيات.
- الطب الوقائي.
- مكافحة العدوى.
- الأمراض المعدية..
- علم الأوبئة.
- التعليم الصحي.
- التعليم الالكتروني.
- أو ما يعادلها.


اقرأ أيضا

مستشفى الملك سلمان
10:09 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مستشفى الملك سلمان يعلن عن وظائف أمنية شاغرة

فرص وظائف
8:26 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فرص وظائف
6:52 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

حساب المواطن
6:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

اقرأ أيضا

هل يلزم الإفصاح عن العنوان الوطني للمستفيد؟ حساب المواطن يوضح

توضيح من "الجوازات" بشأن إنشاء حساب للمواطن أوالمقيم في جواز سفر مستقل

أقل عمر للزوج للحصول على الدعم السكني

تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف

خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-10-15 at 12.32.29 AM 12:38 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة

الجوازات 7:43 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الجوازات توضح طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

صندوق التنمية العقارية 9:43 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح جديد من صندوق التنمية العقارية حول موعد إيداع الدعم السكني

5647575 5 11:33 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. "روشن" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

اقرأ أيضا

اختبار القدرة المعرفية
1:21 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟

ارامكو السعودية
12:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

53eb861b-df2b-4d51-a1cc-facd034d5e0f
12:04 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
11:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى للخريجين.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة على هذا الرابط

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة - جديد
9:11 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة غش أو تداول مواد غذائية ضارة

أهم 10
8:54 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

حساب المواطن
6:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

وزارة النقل
5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

الجوازات
5:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

صندوق التنمية العقارية
5:19 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليون ريال