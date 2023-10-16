هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

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تعلن هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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أخصائي حوكمة كبير.
أخصائي قانوني كبير.
عن الهيئة:هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم - (اضغط هنا).
هيئة الصحة العامة في وقت سابق، أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف للجنسين لحملة (الدبلوم فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
- مُحلل أول (سكرتير لجنة).
- خبير أول صحي.
- خبير أول صحي.
- أخصائي أول صحي.
- أخصائي مشارك أول صحي.
- أخصائي أول علوم صحة السكان.
- أخصائي برامج تدريبية..
- خبير أول صحي - الأمراض المنقولة بالنواقل (طبيب نائب أول).
- مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
- أخصائي أول صحي - الأمراض المنقولة بالنواقل.
- أخصائي مخاطر.
- أخصائي حوكمة كبير.
- أخصائي قانوني كبير.
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال.
- القانون.
- الأنظمة.
- الحقوق.
- الاقتصاد.
- الأمن السيبراني.
- تقنية المعلومات.
- الصحة العامة.
- الوبائيات.
- الطب الوقائي.
- مكافحة العدوى.
- الأمراض المعدية..
- علم الأوبئة.
- التعليم الصحي.
- التعليم الالكتروني.
- أو ما يعادلها.