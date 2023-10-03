الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عبر أبشر..

الجوازات توضح طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

الجوازات
الجوازات
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قالت الجوزات إنه يمكن للفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ المصدرة لهم إلكترونياً عن طريق منصة "أبشر".اضافة اعلان

خدمة إلغاء التأشيرات:


خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

طريقة الوصول للخدمة

أولا : للعمالة المنزلية


١- خدمات العمالة
٢- خدمات
٣-التأشيرات

ثانيا .. للمرافقين:


١- خدمات أفراد الأسرة.
٢- خدمات.
٣- التأشيرات.

وأضافت الجوازات أنه يتم الإلغاء خلال (۹۰) يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة ٢ في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة أيهما أولا

المديرية العامة للجوازات:


في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد .

جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حساب خدمة العملاء في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مقيم استفسر بشأن مدى إمكانية تجديد التأشيرة من خارج المملكة.

تجديد تأشيرة مقيم


وأجابت الجوازات بقولها: "وعليكم السلام، في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل. شاكرين تواصلك

وفي وقت سابق، أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.

فترة التحديث عبر أبشر:


وأوضحت أن ذلك يكون أثناء فترة التحديث التي ستتم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، والتي يتم الإعلان عنها مسبقا.

كذلك أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 17,676 قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وجاءت قرارات الجوازات الإدارية متنوعة العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

عدم نقل أو تشغيل أو ايواء المخالفين


وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة


ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

احتفاءً بتوحيد المملكة، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
ويوافق اليوم الوطني الـ 23 من سبتمبر من كل عام، وذلك احتفاءً بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني.









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