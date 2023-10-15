مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها بمقرها الرئيسي بالرياض وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة في عدد من التخصصات المختلفة. اضافة اعلان



وأضافت أن ذلك يتم وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.



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