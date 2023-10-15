الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة

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مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
أ أ
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أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها بمقرها الرئيسي بالرياض وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة في عدد من التخصصات المختلفة.اضافة اعلان

وأضافت أن ذلك يتم وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي قانوني مساعد.
2- مهندس حاسب آلي مساعد.
3- مطور برامج مساعد.
4- مهندس نووي مساعد.
5- مهندس صناعي مساعد.
6- مهندس كهربائي مساعد.
7- أخصائي جودة مساعد.
8- أخصائي تسويق مساعد.
9- مُترجم.
10- فني دعم تقنية معلومات.

التخصصات المطلوبة:

- الشريعة.
- القانون.
- الأنظمة.
- الحقوق.
- هندسة الحاسب.
- هندسة الشبكات.
- شبكات الحاسب.
- علوم الحاسب.
- هندسة الحاسب الآلي والشبكات.
- علوم الحاسب ونظم المعلومات.
- هندسة نووية.
- هندسة صناعية.
- هندسة كهربائية.
- إدارة الجودة.
- التسويق.
- الاتصال والإعلام.
- لغة إنجليزية وآدابها.
- لغة انجليزية.
- تقنية معلومات.

الشروط العامة:

1- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم (مع إرفاق المعادلة).
2- توفر الخبرات وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.

آلية التقديم:

1- تعبئة البيانات المطلوبة للتقديم من خلال بوابة التوظيف.
2- التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل.
3- العلمي مع التخصص المطلوب.
4- إرفاق كامل المستندات المطلوبة.

موعد التقديم:

- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/02هـ الموافق 2023/10/17م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:  أضغط هنا

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