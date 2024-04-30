عاجل.. حالته "محصن" على توكلنا.. هل يلزمه جرعة كوفيد في لقاحات الحج 1445 هـ؟

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تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع تساءل أحد الأشخاص يسأل عن إلزامية جرعة كوفيد في موسم الحج هذا العام بالرغم من تحصينه المثبت عبر تطبيق توكلنا.



جرعة كوفيد في حج445هـ:



انتهاء تسجيل الحج 1445هـ:



الحد الأدنى لسن التسجيل في حج 1445هـ:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي اللقاحات المطلوبة لحجاج الداخل لهذا العام.. وهل إلزامي جرعة من لقاح كوفيد المطور حتي لو كانت الحالة الصحية محصن علي توكلنا؟".وجاء الرد من الوزارة على سؤاله عبر حسابها على منصة إكس : " حياك الله، حفاظاً على صحتك وصحة ضيوف الرحمن، التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، ويجب توثيقها في تطبيق صحتي هي:1-جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور.2- جرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا أعطيت خلال عام ه١٤٤٥هـ.3- جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.4- وللحجاج القادمين من خارج المملكة يجب الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة.كما كشفت وزارة الحج عن الفترة المحددة لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" هل تم الانتهاء من التسجيل في الحج للمواطنين".وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1445/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة".أيضا كشفت وزارة الحج أيضا من خلال ردها على سؤال يستفسر عن وجود ابن مَحْرم لامرأة مسجلة في حج هذا العام.وكانت الوزارة قد تلقت استفسار في حسابها على منصة إكس تقول فيه صاحبته :" ابني هو محرمي وعمره ١٤ عاما ونصف.. هل أقدر أحجز له تصريحا".وجاء الرد من الوزارة على استفسارها بالقول :"حياكم الله.. الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445هـ، لمن سيتم 15 سنة في 1/12/1445هـ.. دمتم بخير".