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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح جديد من صندوق التنمية العقارية حول موعد إيداع الدعم السكني

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد نزول الدعم السكني.

موعد نزول الدعم السكني:اضافة اعلان


وتساءل المستفيد قائلا: "هل ينزل الدعم السكني في موعده 24-9".

وردا على ذلك، قال الحساب: "بما أن يوم 24 يوافق إجازة رسمية سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر إلى يومين عمل كحد أقصى".

تعليق الخصومات:

في وقت سابق، أكد صندوق التنمية العقارية على أنه قد تم تعليق الخصومات مؤقتًا، نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا .
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للصندق في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أنا عميل لدى صندوق التنمية من النظام القديم، وفي حال تم سداد المبلغ مبكراً بقيمة ٤٠٠ ألف ريال هل يكون هناك خصم؟

رسالة الصندوق

التكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين والعمل بحرفية ومهنية على توفير حلول تمويلية واستثمارية فاعلة تمكن فئات المجتمع من الحصول على المسكن الملائم .

الأهداف المرتبطة بأصحاب العلاقة 

الإسهام في تحقيق خطط واهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان .
دعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام و الخاص .
زيادة العرض من المنتجات السكنية كماً ونوعاً .
تحقيق الحصول على المنتج السكني بجودة و وقت مناسبين .

الأهداف المرتبطة بالعمليات الداخلية

التهيئة للتحول التدريجي للعمل المؤسسي .
استحداث وتطوير وأتمته إجراءات الأعمال  باستخدام أحدث التقنيات .  
التطوير المستمر لمنظومة العمل بما يحقق الجودة والكفاءة .

الأهداف المرتبطة بالجانب المالي

تعزيز القدرة الإقراضية لرأس المال عن طريق الاستثمار .
رفع نسبة التحصيل للحفاظ على رأس مال الصندوق .

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