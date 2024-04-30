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توضيح من المرور بشأن رسوم تجديد الاستمارة والغرامات

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مبلغ تجديد استمارة رخصة السيارة والغرامات.

غرامات المرور وتجديد الرخصةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. لطلب دفع رسوم تجديد الاستمارة مرة يعطيني الملبغ ٤٠٠ ومرة ثانية ٩٠٠ ريال ما السبب؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟".
وأجاب المرور، بقوله : "وعليكم السلام، المبلغ المطلوب يتضمن رسوم التجديد والغرامات. سعدنا بتواصلك".

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بإعفاء قدره 50%

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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