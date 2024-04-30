مساند يجيب.. متى يتم تفعيل التأمين على العمالة المنزلية؟

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تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات بشأن توقيت تفعيل التأمين على عقود العمالة المنزلية القادمة إلى المملكة.



التأمين على عقود العمالة



مساند وتجديد عقد العمالة:

منصة مساند ورمز التحقق



وقالت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إنه يتم تفعيل العقد تلقائيا فور وصول العاملة أو العامل".كما أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مواطنة قالت فيه : "هل بعد إكمال السنتين وتجديد عقد العاملة يزاد راتبها علما أن العاملة أوغندية وراتبها ٩٠٠ ريال؟".وأجابت منصة مساند بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه أجر العمالة المنزلية تتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل عند توثيق العقد من خلال منصة مساند"كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوال