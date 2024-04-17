هل التسجيل في حافز يُوقف نزول حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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يعد برنامج حافز من أهم المبادرات التي تقدم لدعم فئات واسعة من المواطنين داخل المملكة، ويتركز دوره بشكل خاص على تقديم الدعم المالي والنفسي للعاطلين عن العمل.

ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع روحهم المعنوية، كما يسعى إلى تمكين هذه الفئة من دخول سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم وتأهيلهم لها بشكل جيد.

ويشمل البرنامج فئة عمرية تتراوح بين العشرين والستين عامًا مما يعكس التفاعل مع احتياجاتهم المتنوعة.

كما يتميز بتقديم دعم شامل للمستفيدين عن طريق تقديم دورات تدريبية لهم لتنمية مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.





حافز وحساب المواطن



في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز" وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/OVjng5nsiw ، نسعد بخدمتك April 17, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

