عاجل.. هل يزيد عقد الإيجار من دعم حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إن عقد الإيجار لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين، يسـأل: أنا مستأجر لو أضفت عقد الإيجار في حساب المواطن هل يزيد دخلي أم يبقى كما هو؟

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "نوع السكن لا يؤثر في دعم حساب المواطن حيث يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط: (من هنا).



أهلا بك ،نوع السكن لا يؤثر في دعم حساب المواطن حيث يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ،نسعد بخدمتك. March 22, 2024





موعد صرف الدفعة 77 - لشهر إبريل

يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 21, 2024

يترقب مستفيدو حساب المواطن، تحديد موعد صرف الدفعة 77 - لشهر إبريل، والتي تتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك من نهاية عمل يوم الخميس 25 من رمضان الموافق 04 من إبريل 2024م، وتستأنف المؤسسات المالية عملها يوم الأحد 05 من شوال الموافق 14 من إبريل 2024 (حسب تقويم أم القرى).وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كانت دفعة إبريل ستتأثر بإجازة العيد للبنوك أم؟، وهل يمكن تبكير موعد الإيداع؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع





المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

