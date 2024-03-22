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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يزيد عقد الإيجار من دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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قال حساب المواطن، إن عقد الإيجار لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين، يسـأل: أنا مستأجر لو أضفت عقد الإيجار في حساب المواطن هل يزيد دخلي أم يبقى كما هو؟ اضافة اعلان
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "نوع السكن لا يؤثر في دعم حساب المواطن حيث يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط: (من هنا).

يترقب مستفيدو حساب المواطن، تحديد موعد صرف الدفعة 77 - لشهر إبريل، والتي تتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.
وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك من نهاية عمل يوم الخميس 25 من رمضان الموافق 04 من إبريل 2024م، وتستأنف المؤسسات المالية عملها يوم الأحد 05 من شوال الموافق 14 من إبريل 2024 (حسب تقويم أم القرى).
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كانت دفعة إبريل ستتأثر بإجازة العيد للبنوك أم؟، وهل يمكن تبكير موعد الإيداع؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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