بشرى من حساب المواطن بخصوص فتح حساب اشتراك اختياري بالتأمينات الاجتماعية

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قال حساب المواطن، إن فتح حساب اشتراك اختياري بالتأمينات الاجتماعيّة لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وأضاف في رده على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (من هنا).





لا يؤثر ذلك ، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك March 21, 2024

الحد المانع من استحقاق حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

