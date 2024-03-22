لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب المتقاعد وينزل فقط للزوجة والأبناء؟

كشف حساب المواطن عن آلية احتساب المستحقين للدعم المقدم من البرنامج.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يسأل: لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب، مع العلم أني متقاعد وراتبي أقل من 8 آلاف ريال ينزل فقط للزوجة والأبناء.
وقال البرنامج: "يتم احتساب المستفيد الرئيس وجميع التابعين المؤهلين، وسيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم".
وأتاح الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط (من هنا).
وعليكم السلام ، يتم احتساب المستفيد الرئيسي وجميع التابعين المؤهلين ، وسيكون المتقدم الرئيسي هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط https://t.co/Qu5jrIw62r ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 21, 2024
ما شروط استحقاق حساب المواطن؟-إجمالي دخل الأسرة.
-تركيبة الأسرة (أعمار التابعين أكبر أو اقل من 18).
-عدد أفراد الأسرة.
كيف تتحقق من نتيجة الاستحقاق؟- الدخول إلى حسابك والضغط على "الدفعات المالية".
- من الدفعات المالية يمكنك معرفة التالي:
- حالة الدفعة الحالية وتفاصيل الدفعات السابقة.
- تحت الإجراء للصرف (وتعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء).
- مدفوعة (تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية).
- في الانتظار (لم يتم إرسال مبلغ الاستحقاق للبنك بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي للمستفيد أو رقم الآيبان مدخل بشكل غير صحيح).
- مرفوضة (لم يتم إيداع مبلغ الاستحقاق لحساب المستفيد بسبب أن الحساب البنكي غير نشط).
- لا يوجد: (المستفيد غير مستحق بسبب تجاوز إجمالي مبلغ الدخل للحد المانع من الصرف).
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.