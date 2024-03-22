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لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب المتقاعد وينزل فقط للزوجة والأبناء؟

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب المستحقين للدعم المقدم من البرنامج.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يسأل: لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب، مع العلم أني متقاعد وراتبي أقل من 8 آلاف ريال ينزل فقط للزوجة والأبناء.اضافة اعلان
وقال البرنامج: "يتم احتساب المستفيد الرئيس وجميع التابعين المؤهلين، وسيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم".
وأتاح الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط (من هنا).



ما شروط استحقاق حساب المواطن؟

-إجمالي دخل الأسرة.
-تركيبة الأسرة (أعمار التابعين أكبر أو اقل من 18).
-عدد أفراد الأسرة.
 

كيف تتحقق من نتيجة الاستحقاق؟

- الدخول إلى حسابك والضغط على "الدفعات المالية".
- من الدفعات المالية يمكنك معرفة التالي:
- حالة الدفعة الحالية وتفاصيل الدفعات السابقة.
- تحت الإجراء للصرف (وتعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء).
- مدفوعة (تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية).
- في الانتظار (لم يتم إرسال مبلغ الاستحقاق للبنك بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي للمستفيد أو رقم الآيبان مدخل بشكل غير صحيح).
- مرفوضة (لم يتم إيداع مبلغ الاستحقاق لحساب المستفيد بسبب أن الحساب البنكي غير نشط).
- لا يوجد: (المستفيد غير مستحق بسبب تجاوز إجمالي مبلغ الدخل للحد المانع من الصرف).

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

 

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