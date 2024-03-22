لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب المتقاعد وينزل فقط للزوجة والأبناء؟

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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب المستحقين للدعم المقدم من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يسأل: لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب، مع العلم أني متقاعد وراتبي أقل من 8 آلاف ريال ينزل فقط للزوجة والأبناء.

وقال البرنامج: "يتم احتساب المستفيد الرئيس وجميع التابعين المؤهلين، وسيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم".

وأتاح الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط (من هنا).

وعليكم السلام ، يتم احتساب المستفيد الرئيسي وجميع التابعين المؤهلين ، وسيكون المتقدم الرئيسي هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط ⁦ https://t.co/Qu5jrIw62r ⁩ ، نسعد بخدمتك March 21, 2024







ما شروط استحقاق حساب المواطن؟



كيف تتحقق من نتيجة الاستحقاق؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

