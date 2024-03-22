عاجل.. متى يتم إيداع حساب المواطن؟ وما المبلغ المستحق؟.. رد من البرنامج

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طرح حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، مجموعة من أبرز استفسارات المستفيدين من برنامج الدعم على النحو التالي:





متى يتم إيداع دعم حساب المواطن؟



متى تصدر نتائج أهلية حساب المواطن؟



كيف يتم إضافة العنوان الوطني في حساب المواطن؟



ما هو المبلغ المستحق لأسرتي في حساب المواطن؟



كيف يمكن معرفة سبب نقص الدعم في حساب المواطن؟



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

