الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. متى يتم إيداع حساب المواطن؟ وما المبلغ المستحق؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طرح حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، مجموعة من أبرز استفسارات المستفيدين من برنامج الدعم على النحو التالي:

متى يتم إيداع دعم حساب المواطن؟ اضافة اعلان

يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

متى تصدر نتائج أهلية حساب المواطن؟

يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وذلك أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).

كيف يتم إضافة العنوان الوطني في حساب المواطن؟

يمكن جلب بيانات العنوان الوطني بعد النقر على زر "استرجاع العنوان الوطني"، ويمكن تعبئة البيانات بشكل يدوي ثم الضغط على أيقونة حفظ. 

ما هو المبلغ المستحق لأسرتي في حساب المواطن؟

يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الموقع الإلكتروني.

كيف يمكن معرفة سبب نقص الدعم في حساب المواطن؟

يمكنك الاطلاع على سبب نقص الدفعة من خلال حسابك في البرنامج عن طريق "الدفعات المالية".



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وكان البرنامج أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. إيجار: بهذه الطريقة يمكن للمستأجر معرفة وصول إيصال الدفع للمؤجر

عاجل.. هل سيتم تقديم موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن بمناسبة شهر رمضان؟..

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في الرياض

عاجل.. إقامتها منتهية.. بهذه الطريقة يمكن للزوجة الأجنبية التسجيل في حساب المواطن

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:58 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

تغيير الآيبان البنكي هل يؤثر على استحقاق دفعة مارس من حساب المواطن؟

حساب المواطن - عملة - ريال 8:02 ص الثلاثاء، 27 فبراير 2024

عاجل.. راتبه وصل إلى الحد المانع ويتم استقطاع نصفه "قرضًا".. هل يستحق حساب المواطن؟

حساب المواطن 8:05 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

عاجل.. موعد إعلان أهلية حساب المواطن لشهر مارس 2024

حساب المواطن 9:07 م الجمعة، 23 فبراير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب