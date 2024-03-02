مكافآت شهرية مميزة.. وزارة المالية تعلن عن تفاصيل برنامج التدريب لتأهيل المتميزين

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أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم في (في برنامج تأهيل المتميزين) لمدة (12 شهراً) والمنتهي بالتوظيف في الوزارة، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:
مزايا برنامج تأهيل المتميزين:- مكافأة شهرية مجزية.
- التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
- منح درجتين إضافيتين عند التعيين.
- اكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية.
شروط الالتحاق بالبرنامج:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات (المالية، المحاسبة والضرائب).
- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4) أو ما يعادلهم.
- الإنتظام دراسياً.
- معادلة الشهادات الخارجية.
- الحصول على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله.
- إجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
- التفرغ التام.
أهداف البرنامج:- تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علمياً وتأهيلهم وظيفياً.
- تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة.
- إيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكودار الوطنية الشابة.