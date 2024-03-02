مكافآت شهرية مميزة.. وزارة المالية تعلن عن تفاصيل برنامج التدريب لتأهيل المتميزين

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أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم في (في برنامج تأهيل المتميزين) لمدة (12 شهراً) والمنتهي بالتوظيف في الوزارة، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:



مزايا برنامج تأهيل المتميزين:



شروط الالتحاق بالبرنامج:



أهداف البرنامج:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

