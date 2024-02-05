عاجل.. كيف تستفيد الأرملة من الدعم العقاري؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع مواطنة تستوضح عن كيفية استفادة الأرملة من الدعم العقاري.





استفادة الأرملة من الدعم العقاري: اضافة اعلان



الجهة التمويلية في الصندوق العقاري:



إسقاط القرض عن منزل المتوفية في الصندوق العقاري:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :"السلام عليكم.. أنا أرملة.. كيف أقدر أستفيد من الدعم العقاري ؟ هل بتوفير سكن أو قروض ميسرة أو دعم مالي".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. للاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".وفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن سبب عدم ظهور بياناته لدى فرع الجهة التمويلية.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا حدثت البيانات في المستشار المالي ولكن عند الذهاب لفرع الجهة التمويلية لا تظهر بياناتي لديهم".وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بعد تسجيل كافة البيانات عبر أيقونة المستشار العقاري , يرجى التكرم بالانتظار لحين دراسة كافة البيانات المرفقة من قبلكم وصدور التوصيات من الجهات التمويلية" .أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى إمكانية إسقاط القرض عن منزل صاحبتها متوفية.وكانت أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم و رحمة الله.. عندي استفسار بخصوص بيت باسم متوفية والبيت عليه قرض عقاري.. هل القرض يسقط عنها لأنها توفيت.. و شكرا".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد يلزم سداد الأقساط المتأخرة ما قبل تاريخ الوفاة لاستكمال إجراءات طلب الإعفاء.. سعدنا بتواصلك".