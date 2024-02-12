وزارة المالية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت وزارة المالية إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "تأهيل المتميزين" الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية المتميزة.

وذلك لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





التخصصات المطلوبة لبرنامج تأهيل المتميزين:



المزايا:



الشروط:



نبذة عن البرنامج:



أهدافه:



مزايا الاشتراك في البرنامج:



مسارات البرنامج:



تفاصيل حول البرنامج:



مزايا الالتحاق بالبرنامج:



موعد التقديم:



- نظم المعلومات.- علوم الحاسب.- الأمن السيبراني.- ذكاء الأعمال.- تحليل البيانات.- أمن المعلومات.- الذكاء الاصطناعي.- علوم البيانات.- المالية.- المحاسبة.- نظم المعلومات المحاسبية.- الإدارة المالية.- الإدارة المالية الإسلامية.- إدارة التمويل والاستثمار.- الإدارة العامة.- إدارة المشاريع.- الموارد البشرية.- إدارة الأعمال.- نظم المعلومات الإدارية.- التنظيم والتطوير الإداري.- إدارة الجودة.- الاقتصاد العام.- الدراسات الاستشارية.- اقتصاد الأعمال.- الإعلام.- الاقتصاد الإسلامي.- الإعلام الإلكتروني.- الاقتصاد الدولي.- العلوم السياسية.- التسويق.- إدارة الأعمال الدولية.- الهندسة المعمارية.- التصميم الداخلي.- العمارة.- أو ما يعادلها.▪️ تدريب منتهي بالتوظيف.▪️ مكافأة شهرية.▪️ منح درجتين إضافيتين عند التعيين.▪️ ومزايا أخرى.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- معادلة الشهادات الخارجية.3- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.4- معدل 5 في اختبار ايلتس أو ما يعادله.5- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4).6- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.7- الانتظام دراسياً.8- التفرغ الكامل.- يستقطب حديثي التخرج من الكوادر الوطنية الذين ليسوا على رأس العمل؛ للتدريب لدى وزارة المالية لمدة 12 شهراً تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج.- تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علميا من التأهيل الوظيفي لتسهيل دخولها لبيئة العمل.- تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج.- إيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكوادر الوطنية الشابة- مكافأة شهرية.- التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.- منح درجتين إضافيتين عند التعيين.- اكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية .- المسار المالي.- مسار الاستراتيجية وإدارة الأعمال.- مسار الاقتصاد والعلاقات العامة.- مسار الهندسة وإدارة المشاريع.- مسار البيانات وذكاء الأعمال والأمن السيبراني .- المسار القانوني.1- يعمل البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة 12 شهراً تنتهي بالتوظيف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح.2- يسهم البرنامج في إيجاد فرص مثمرة للطاقات الوطنية الشابة، ويساعد على صقل تجربتها في فترة زمنية مختصرة، ويستهدف الكفاءات من الخريجين والخريجات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، وسينضم المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية إلى جانب التدريب على رأس العمل، في الوزارة.3- يشترط للانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومنتظم دراسيا، ولم يمضِ على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وأن يكون حاصلا على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله لمن كانت شهادته الجامعية من إحدى الجامعات السعودية، مع ضرورة معادلة الشهادات الخارجية واجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي4- يذكر أن وزارة المالية حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، وأكدت ضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة وأرقام التواصل واختيار المسار الصحيح للتقديم، حيث أن أي اختلاف في البيانات قد يؤدي إلى استبعاد الطلب. كما سيتم التواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدخل لتوثيق البيانات واستكمال الإجراءات.1- مكافأة شهرية تعادل الراتب على نفس مرتبة التعيين (الثامنة لحملة الماجستير - السادسة لحملة البكالوريوس).2- التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح على سلم الموظفين العام (المرتبة الثامنة لحملة الماجستير - المرتبة السادسة لحملة البكالوريوس).3- منح درجتين إضافيتين عند التعيين.4- اكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/15هـ الموافق 2024/02/25م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م.طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: